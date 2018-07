Het is weer kriekentijd bij Brouwerij Cnudde 16 juli 2018

02u35 0 Oudenaarde Een tiental vrijwilligers verzamelden dit weekend in Brouwerij Cnudde in Eine om een heel specifieke taak uit te voeren. Ze ontdeden 180 kilogram krieken van hun steeltje om ambachtelijk kriekenbier te maken.

De broers Lieven, Steven en Piet Cnudde zijn al de vierde generatie die aan het roer staat van Brouwerij Cnudde.





Elk jaar maken zij in de maand juli op ambachtelijke wijze kriekenbier. "De Cnudde Kriek die we hier maken komt niet op de markt, maar gebruiken we om Cnudde Bizon te maken. Dat bestaat uit twee derde Cnudde Bruin en één derde Cnudde Kriek", legt Lieven Cnudde uit.





1.650 liter bier

Om het kriekenbier te maken, haalde de brouwerij 180 kilogram krieken in huis. "Eén derde oogstten we uit onze eigen tuinen, de rest komt uit Limburg", zegt Cnudde. Enkele vrienden van de brouwerij verwijderen eerst de steeltjes van alle krieken. Daarna vullen ze tonnen van driehonderd liter met 260 liter ongefilterd bruin bier. Daarin gaat een zak met dertig kilogram krieken en een beetje suiker. Alles wordt afgesloten met een waterslot om te verhinderen dat er lucht aan het bier kan en de CO2 uit de ton kan ontsnappen. "Vandaag maken we 1.650 liter Kriek, maar het zal minstens een jaar duren tot het bier klaar is om Cnudde Bizon mee te maken", zegt Cnudde.





(LDO)