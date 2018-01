Hernieuwd bestuur seniorenbond 02u55 0

In de tekst bij de 'Mensen van bij ons'- foto 'Seniorenbond openbare diensten met vernieuwd bestuur naar 75-jarig bestaan', die gisteren in ons blad verscheen, is een foutje geslopen. Roger De Bock heeft na 25 jaar ontslag genomen als bestuurslid, maar niet hij , en wel Christine De Rore was de vorige voorzitter. Het vijfkoppige nieuw bestuur bestaat thans uit voorzitter Marc Hanssens, secretaris René Van Overmeiren en de leden Paul De Cock, Luc Baert en Jean-Marie De Clercq, terwijl Roger De Groote erevoorzitter is. (MAN)