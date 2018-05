Herlegem dinsdag even zonder drinkwater 18 mei 2018

Bewoners van Herlegem 4 tot 56 (even nummers) en Herlegem 21 tot 49 in Oudenaarde zitten op dinsdag 22 mei ongeveer een uur zonder drinkwater.





Er zijn die dag werkzaamheden op het netwerk en dat veroorzaakt tussen 8 en 16 uur gedurende één uur een onderbreking van de watervoorziening.





De watermaatschappij raadt aan om de hele dag geen water af te nemen en om vaat-en wasmachines en andere toestellen die water verbruiken, die dag uit te schakelen.





De laatste stand van zaken is altijd te vinden op werken.farys.be. (DCRB)