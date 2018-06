Heraanleg Oudstrijdersstraat op de lange baan STAD MOET DOSSIER HERBEKIJKEN DOOR VERANDERING SUBSIDIEREGELING RONNY DE COSTER

28 juni 2018

02u45 0 Oudenaarde De geplande heraanleg van de Ohio- en Oudstrijdersstraat in Nederename dreigt op de lange baan te komen. "De subsidieregeling is veranderd en daarom moeten we het dossier hernemen", klinkt het.

Het is een groot werk, dat staat vast: de stad wil samen met het Vlaams gewest de Ohio- en Oudstrijdersstraat helemaal vernieuwen. Dat wil zeggen van aan de Scheldebrug tot aan het kruispunt met de Nederenamestraat. De graafmachines rukken zelfs nog verder op, want ook de hertekening van de Nederenamestraat in de omgeving van Freinetschool De Vier Tuinen is voorzien. Samen met inwoners heeft de stad vijf jaar geleden al een plan uitgewerkt, maar er komt geen schot in de zaak.





"De heraanleg van de Ohio- en Oudstrijdersstraat is ook een rioleringsdossier. Dat maakt dat het door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) wordt opgenomen en door de overheid wordt gesubsidieerd. Het tracé van de riolering is de voorbij jaren al verschillende keren veranderd. Dat is ook zo met de subsidieregeling. Daardoor moet het dossier opnieuw bekeken worden om te komen tot een voorontwerp dat we dan laten goedkeuren. Ik kan hier helaas geen termijn op kleven", zegt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld).





Steven Bettens, fietsend Groen-gemeenteraadslid, reageert ontgoocheld op het uitstel. "Door onderbemanning bij het stadspersoneel is het subsidiedossier voor de bijhorende rioleringswerken na al die jaren nog altijd niet in orde. Dat is onbegrijpelijk", vindt Bettens. "In juni 2016 hebben we maatregelen voorgesteld, die, in afwachting van de start van de werkzaamheden, de veiligheid voor de fietser kunnen verbeteren. De opwaardering van de trage wegen was één van die voorstellen. De trage weg die eindigt in de eerste bocht van de Oudstrijdersstraat kan fietsers en voetgangers over lange afstand weg houden van de nu voor hen gevaarlijke Oudstrijdersstraat. Twaalf maanden geleden vernamen we dat studiewerk nodig was alvorens met de renovatie van die trage weg kon begonnen worden, maar nu ligt die er nog steeds in slechte staat bij. Daardoor blijft het gevaarlijk fietsen op de Ohio- en Oudstrijdersstraat. Het neigt naar schuldig verzuim om hier nog fietsers te laten rijden, terwijl er tijdelijk oplossingen mogelijk zijn."





Bettens vindt dat de herinrichting van de Nederenamestraat nabij Freinetschool De Vier Tuinen moet losgekoppeld worden van het grote dossier, zodat de schoolomgeving eerst kan worden aangepakt. "Anders kunnen we ook in de Nederenamestraat nog jaren wachten", zegt hij.