Heraanleg Berchemweg veroorzaakt onrust BUURT PROTESTEERT TEGEN VERDWIJNEN VAN ZEBRAPAD EN CAFÉTERRAS RONNY DE COSTER

20 april 2018

02u32 0 Oudenaarde De geplande heraanleg van de doortocht van de Berchemweg in Melden veroorzaakt ontrust bij omwonenden. "Het is goed dat er een asverschuiving komt, maar wij begrijpen helemaal niet waarom het zebrapad verdwijnt", klinkt het.

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen voorziet nog dit jaar de heraanleg van de Berchemweg, de N8 die Kluisbergen met Oudenaarde verbindt. De aanpassingen zijn voorzien in de dorpskern van Melden en komen er om de oversteekbaarheid van de gewestweg te verbeteren. Onder meer een asverschuiving moet de snelheid van het verkeer inperken. Autobussen van De Lijn stoppen op het wegdek en reizigers wachten op een verhoogd perron. "Het is positief dat men de verkeersveiligheid wil verhogen, maar de manier waarop verbaast ons ten zeerste. Wij zijn bij de opmaak van de plannen helemaal niet gehoord. Meer nog: wij hebben er pas lucht van gekregen, nadat ik mijn beklag maakte over een werzakking. Uit het antwoord dat ik kreeg, bleek dat het Vlaams Gewest al een plan klaar heeft en komen nu te weten dat het zebrapad verdwijnt. Daardoor maak je de straat toch niet veiliger? Ook de parkeerplaatsen voor onze woningen spelen wij kwijt", vertelt Benoit Dorné, die woont op de hoek van de Berchemweg en de Meldenstraat. Ook Bert Bijls, uitbater van het bekende café De Koppenberg, reageert onthutst. "Ik speel het terras van mijn café kwijt, omdat ze hier een fietspad gaan aanleggen", leert hij uit het plots ontdekte plan. "Het is onbegrijpelijk dat hier een nog breder fietspad moet komen. Parellel met de Berchemweg loopt de fietssnelweg F45."





Steven Bettens van de partij Groen deelt de verbazing van de buurt en wil het dossier op de politieke agenda zetten. "Vindt het stadsbestuur dit allemaal wel OK? Ik stel vast dat de stad Oudenaarde nauwelijks vertegenwoordigd was op de vergadering waar dit ontwerp is besproken. De oversteekplaats die dreigt te verdwijnen, ligt in de omgeving van een school en de lokalen van een jeugdbeweging", zegt Bettens.





"Op dergelijke plaatsen moet bij het nemen van een beslissing de verkeersveiligheid altijd het uitgangspunt zijn. In het verslag van de vergadering waarop de beslissing viel, lezen we letterlijk: 'Het zwaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de aanpassingen' en ook: 'De voetganger dient zijn verantwoordelijkheid te nemen indien hij de N8 wil kruisen.' De stad kan dit niet laten gebeuren en moet samen met het Vlaams Gewest het huiswerk herdoen", besluit hij.