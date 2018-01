Help, de Markt 'roest'! FOUTJE VAN INSTALLATEUR ONTSIERT PAS AANGELEGD PLEIN RONNY DE COSTER

27 januari 2018

03u15 0 Oudenaarde Twee enorme roestvlekken ontsieren sinds enkele dagen de nog maar pas aangelegde Markt. Een foutje van een aannemer die wat slordig is geweest bij het uitvoeren van een herstelling, zo blijkt. Het opruimen wordt een flinke klus.

Het is even schrikken als je over de vernieuwde Markt in Oudenaarde wandelt: twee grote, roestkleurige vlekken ontsieren het nog maar pas aangelegde plein.





De enorme vlekken bevinden zich ongeveer halfweg het autovrije deel van de Markt. "Ze zijn niet veroorzaakt door de ijspiste die daar tot voor kort heeft gestaan", ontkracht schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld) dat gerucht.





"Die bruine verkleuring van de stenen, dat zijn roestvlekken", weet Hove na onderzoek door de technische dienst van de stad.





Metalen gensters

"We kennen intussen ook de oorzaak. Aquafontal, de aannemer die verantwoordelijk is voor de installatie van de fontein op de Markt, heeft gewerkt aan twee metalen putdeksels. Die geven toegang tot de technische installaties onder het plein. De deksels bleken iets te krap in de opening te zitten. Daarom hebben arbeiders die met een slijpschijf een beetje kleiner gemaakt. Bij dat werk zijn metalen gensters in het rond gevlogen. Helaas heeft men nagelaten om die ook op te vegen. Die metalen deeltjes zijn dus blijven liggen en nadat het is beginnen regenen, zijn ze ook beginnen roesten. En dus zitten we nu met die grote vlekken", legt Guy Hove uit.





Comblanchien

De stad heeft de aannemer uit Pittem al gecontacteerd met de vraag het plein weer schoon te maken. Een makkelijke klus wordt dat niet. "Gewoon wegspuiten met een hogedrukreiniger helpt niet. We hebben samen met specialisten wel al uitgedokterd met welk product de corrosie op het plein kan opgeruimd worden. Maar uiteraard zijn het werk en de hieraan verbonden kosten voor rekening van de betrokken aannemer. Ik geloof dat het allemaal wel snel weer in orde komt", besluit Hove.





Al zit hij met de verroeste Markt flink verveeld. Het autovrije deel, dat is aangelegd in 'comblanchien', een bleke straatsteen uit de Bourgondiëstreek tussen Nuits-Saint-George en Beaune, vormt de blikvanger van het plein.





De stad kondigde eerder al aan veel zorg te zullen dragen voor de vuilgevoelige straatsteen, zodat deze zeker proper zou blijven. Zo zullen zware kermismolens er niet op mogen en ook de kramen van de wekelijkse markt zijn niet welkom op de comblanchien.