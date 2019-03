Hellingverantwoordelijke KEnny Tack: "Supporters komen als paddenstoelen uit grond" Lieke D'hondt

01 maart 2019

08u35 0 Oudenaarde Het openingsweekend van het klassieke wielerseizoen staat voor de deur en dat brengt het wielercircus naar de Vlaamse Ardennen. Koers is meer dan de renners alleen. Van seingevers, koersdirecteurs, café-uitbaters, rennersvrouwen, wielertoeristen tot ploegleiders, wij gingen langs bij die andere protagonisten van het wielrennen.

Kenny Tack (44) uit Oudenaarde kijkt reikhalzend uit naar de voorjaarsklassiekers. Dan kan hij, vrijwillig, opnieuw de taak van hellingverantwoordelijke op zich nemen. Samen met een team van stewards garandeert hij de veiligheid langs het parcours en zorgt hij er voor dat de koers vooral één groot feest blijft.

Een hellingverantwoordelijke, wat

moeten we ons daarbij voorstellen?

"Samen met stewards sta ik bijvoorbeeld tijdens de Ronde van Vlaanderen op de Paterberg. Wij zorgen ervoor dat de supporters achter de hekken blijven en we beveiligen de oversteekplaatsen. We staan ook in contact met de televisie zodat we kunnen ingrijpen als de supporters bijvoorbeeld voor het beeld hangen met vlaggen."

Er komt best veel bij kijken dus. Heb je soms last van stress?

"De dag zelf wel, maar ik ben nadien vooral blij als alles veilig verlopen is. Maar ik moet inderdaad aan veel zaken denken. Niet alleen moeten we zorgen dat de renners veilig kunnen passeren, maar ook dat de officiële fotografen die de wedstrijd op de motor volgen snel op de top van de helling kunnen geraken om foto's te nemen."

Bij grote wielerklassiekers is het op de hellingen steevast over de koppen lopen.

"Een halfuur voor de renners passeren, komen de supporters als paddenstoelen uit de grond, via boerenwegels of velden."

Gebeuren er soms incidenten?

"Ondanks het feit dat de helling is afgesloten met hekken, blijven de supporters natuurlijk dicht bij het parcours staan. Dan kan het gebeuren dat iemand pintjes op de weg gooit. Gelukkig is het nog nooit uit de hand gelopen. Er is meestal een goede sfeer en de stewards worden soms toegezongen door de supporters."

De alcohol vloeit natuurlijk ook rijkelijk.

"Ja, bij sommigen kan je al makkelijker zien dat ze boven hun theewater zitten dan bij anderen. Als het de spuigaten uitloopt, ga ik er eens mee babbelen of geef ik een verwittiging. Blijven ze lastig doen, dan ga ik erbij staan. Kalmeren ze nog niet, dan mogen ze naar huis gaan of verwittigen we de politie. Gelukkig hebben we dat nog nooit moeten doen. Het moet vooral een feest blijven."