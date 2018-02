Helft meer snelheidsboetes door 'superflitser' 21 februari 2018

De digitale snelheidsmeter die de politie sinds oktober 2016 gebruikt, zorgt voor een spectaculaire stijging van het aantal snelheidsboetes.





"We hebben minder controles gedaan dan in 2016 en toch zijn er meer overtredingen. Dat komt doordat het percentage bestuurders in overtreding gestegen. In 2016 reed 11,69 procent van de gecontroleerde auto's te snel. Vorig jaar was dat 15,68 procent. Dat is de helft meer. De digitale flitser of 'flitsvuilbak' valt minder op en is ook minder bekend bij de bevolking. De flits is ook niet zichtbaar, waardoor controles minder snel worden doorgegeven via Coyote en andere systemen", verklaart zonechef Joost Duhamel het fors gestegen aantal snelheidsboetes. (DCRB)