Harmonie viert vijfde verjaardag met reeks concerten Wim Merchiers organiseert al vijf jaar kleinschalige muziekevenementen in nostalgische zaal aan de Markt Ronny De Coster

07 november 2018

19u25 14 Oudenaarde Vijf jaar nadat Wim Merchiers de toen zwaar verkommerde zaal Harmonie helemaal in al haar eer en glorie liet renoveren, organiseert hij er een reeks concerten om het eerste lustrum te vieren. “We hebben in Oudenaarde onze plaats verworven als organisator van kleinschalige muziekevenementen en de nostalgische zaal is ook heel geliefd voor private en bedrijfsfeestjes”, ervaart Wim.

Wim Merchiers, in een vorig leven organisator van het bekende muziekfestival Feest in het Park, had eigenlijk tien jaar geleden al zijn hart verpand aan de Harmonie, in Oudenaarde ooit dé zaal voor alle fuiven, bals en thé dansants. De Harmonie was tien jaar geleden in zo’n slechte staat, dat de brandweer ze afkeurde voor publieke evenementen.

5 jaar moeten zeuren

“Ik wou er toen al iets mee doen, maar nog vijf jaar heb ik bij de eigenaar moeten zeuren om de zaal te mogen restaureren. Ik zag dat dit pand gewoon nog potentieel had. Hier hangt voor een pak mensen van in en rond Oudenaarde zo veel nostalgie”, bedenkt Wim.

Uiteindelijk krijg hij zijn zin en mocht hij vijf jaar geleden met veel verwachtingen de vernieuwde Harmonie openen. “We hebben bij de restauratie het authentieke karakter zo veel mogelijk bewaard. Toen we de versleten zijwanden weghaalden, kwam zelfs een lambrisering te voorschijn, die zelfs oudere inwoners van Oudenaarde nooit hebben gezien. We hebben dat houtwerk volledig opgekuist”, blikt Wim terug.

Weer op de culturele kaart

De afgelopen vijf jaar profileerde hij de stemmige zaal geleidelijk aan als een aparte locatie voor kleinschalige muzikale evenementen en privéfeesten. “Ik heb dat bewust langzaam opgebouwd, uit schrik me ineens te verbranden. Maar ik wou De Harmonie weer op de culturele kaart. Ons publiek is eigenlijk 18+. Jongerenfuiven kunnen hier dus niet. Vooral voor verjaardagsfeesten, jubilea en bedrijfsfeestjes is onze zaal erg in trek. Zelf organiseer ik ook geregeld kleinschalige optredens”, legt Wim uit.

Hof van Commerce

Voor de vijfde verjaardag van De Harmonie heeft hij enkele optredens in petto. Morgen, donderdag, speelt Mauger (ex-Absynthe Minded) een gratis concert. Zaterdag staat Milo Meskens op het podium van De Harmonie. De Oudenaardse groep Ampersand verzorgt het voorprogramma. Pat Krimson treedt op 16 november op en op 13 en 14 december is ’t Hof van Commerce van de partij. “Het zijn uiteindelijk twee concerten geworden, omdat het eerste in een mum van tijd was uitverkocht. Alleen voor 13 december zijn er nog tickets. Met de komst van ’t Hof van Commerce ben ik heel vereerd, omdat zij doorgaans spelen in zalen die veel groter zijn dan De Harmonie. Maar Flip Kowlier speelde vijf jaar geleden ook al het openingsconcert van de zaal en kwam met plezier terug. De cirkel is rond”, prijst Wim zich gelukkig.

Eindejaarsparty

Ook bijna uitverkocht is de eindejaarsparty van De Harmonie. “Eigenlijk zijn alle kaarten in voorverkoop al weg. We houden alleen nog vijftig tickets voor mensen die op oudejaarsavond zelf aan de kassa komen. En zit het vol, dan laten we telkens nog volk binnen als er anderen zijn weggegaan. Het moet gezellig blijven. Drukte is niet wat we zoeken in De Harmonie”, besluit Wim Merchiers.

Meer info: www.harmonieoudenaarde.be