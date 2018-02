Harmonie haalt 'Abba Gold Europe' naar vedettenparade 07 februari 2018

02u53 0

De harmonie Sinte-Cecilia gaat de internationale toer op met haar tweejaarlijkse showavond in salons Mantovani. Dat was vroeger een schlagerfestival, maar daar is men nu van afgestapt.





Op zaterdag 3 maart wordt het een heuse vedettenparade met als hoofdact de tributeband Abba Gold Europe uit Engeland. Ze brengen een anderhalf uur durend liveconcert als hommage aan de muziek van de legendarische popgroep Abba. In het voorprogramma vanaf 20.45 uur: Swoop, Wim Soutaer en Sergio. Kaarten aan 25 euro te bekomen bij coördinator Eddy Van Beneden 0474/65.50.85. Voor vips: zie www.vedettenparade-eine.be.





(MAN)