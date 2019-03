Handelaars stoppen De Qubus in zomers tintje tijdens Colours of Cuba Ronny De Coster

04 maart 2019

20u18 0 Oudenaarde Drie Oudenaardse modezaken organiseren samen het event Colours of Cuba. Ze dompelen de evenementenhal De Qubus in Oudenaarde in een Cubaanse sfeer. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Think Pink.

Colours of Cuba is een initiatief van Optiek Van Ommeslaeghe, Schoenen Stiletto en dameskledingwinkel Tine B.

“We kiezen Cuba als thema, omdat het modebeeld voor de lente en zomer van 2019 bijzonder kleurrijk en levendig is”, legt Tine Ballekens uit. “Je krijgt een zuiders gevoel als je door de rekken struint en dat willen we nog versterken door voor ons evenement De Qubus helemaal in de Cubaanse sfeer aan te kleden. We voorzien niet alleen grote, tropische planten, maar onder mer ook een oude Cadillac, een Cubaanse bar, muziek en een modeshow”, kondigt Tine aan.

En die modeshow is opmerkelijk. “Onze eigen klanten zijn de modellen. We hebben er acht in totaal. Wij vinden dat iedereen kan schitteren op de catwalk.”

Alles voor Think Pink

De opbrengst van Colours of Cuba gaat helemaal naar het goed doel: de organisatie steunt Think Pink, de nationale campagne die zich inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie.

Colours of Cuba vindt plaats op 13 maart. Er is een middageditie om 15 uur en een avondeditie om 20 uur. De deuren zijn telkens een uur vooraf geopend. De toegang is gratis, maar reserveren is aangewezen. Dat kan bij de deelnemende handelaars of telefonisch op 055/31.00.96.