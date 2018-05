Ham krijgt extra podium ADRIAEN BROUWER BIERFEESTEN GROTER DAN OOIT THOMAS VANDEWALLE

09 mei 2018

02u27 0 Oudenaarde De Adriaen Brouwer Bierfeesten worden dit jaar groter dan ooit met twee podia op de Ham en één op de Markt. Kleppers op de affiche zijn Maxi Jazz van Faithless, Haddaway en Snap!. "Dit wordt zonder twijfel de strafste editie ooit", klinkt het zelfverzekerd.

De Adriaen Brouwer Bierfeesten vinden dit jaar plaats van vrijdag 22 tot zondag 24 juni. Stad Oudenaarde, brouwerijen Liefmans en Roman en organisatiebureau Pete's Promotions werkten een feestprogramma uit waarbij iedereen, van horeca tot handelaars, betrokken is en samenwerkt. "We pakken dit jaar, niet toevallig het Adriaen Brouwer-jaar, uit met een vernieuwd concept waarin gastvrijheid, sfeer en Oudenaards bier centraal staan", vat burgemeester Marnic De Meulemeester samen. "Acht feestpleinen vloeien samen tot een groot volksfeest."





Belevingsplein

Grootste nieuwigheid is dat de feesten plaatsvinden op de vernieuwde Markt én op de Ham. "Een groot podium past sinds de heraanleg nu eenmaal niet langer op de Markt", motiveert Peter Decordier van Pete's Promotions. "En we willen tegelijk een zo breed mogelijk publiek aantrekken om zo de Bierfeesten rendabel te houden." Het binnenplein van de Markt zal niet langer afgesloten zijn met hekken en tenten die het zicht ontnemen. "De Markt wordt een echt belevingsplein waar sfeer en gezelligheid centraal staan. Bezoekers zullen van op de terrassen van de horecazaken het podium kunnen zien en zo de optredens van onder andere Gili, Yevgueni, Peter Koelewijn, Guido Belcanto en Guga Baul volgen. We stoppen er al om 1 uur, waarna de horecazaken overnemen op hun terrassen."





Op de Ham gaat het feest door tot 3 uur. Grote namen daar zijn Het Zesde Metaal, Daan, Rob de Nijs, Niels Destadsbader, Coco Jr. en Maxi Jazz van Faithless. "We pakken op de Ham ook uit met een tweede podium, waar we focussen op 80's en 90's muziek. The Confetti's, Haddaway, Alpha Part, Sylver, Def Dames Dope en Snap! - vooral bekend van hun monsterhit 'Rhythm is a dancer' - zijn maar enkele van de toppers die we wisten te strikken", aldus Decordier.





Jeugdzone verhuist

Zo'n 65 handelaars komen tijdens de Bierfeesten naar buiten met kortingen en speciale acties. Nieuw is de laatavondshopping op vrijdagavond tot 20 uur en de braderiedag op zondag. De jeugdzone verhuist door het stijgende succes dan weer van de parking voor de politie naar de parking van de Minderbroedersstraat. De parking aan de straatkant wordt een feestplein en de bovenverdieping van de dubbele parking zal dienen als 'chillzone' met lounge en cocktailbar. Op zaterdag vindt in de Hoogstraat ook de 29e editie van de Kadeefeesten plaats. Het volledige programma is terug te vinden op www.bierfeesten.be.