Haalt stad dan toch 'knip' uit de Markt? 28 maart 2018

02u53 0 Oudenaarde Het is helemaal niet meer zeker of de fel betwiste "knip" op de Markt in Oudenaarde blijft. De stad laat na de kritiek de circulatie in hartje Oudenaarde herbestuderen. "Volgende maand komen we met een nieuw voorstel", kondigt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V) aan.

De toon op het inspraakmoment dat de stad vorige week over de heraanleg van de Markt organiseerde, was niet bepaald lovend. Een vijftigtal aanwezigen dienden een schriftelijke suggestie in om de situatie te herzien. "19 van hen stellen voor om de knip uit de Markt te halen, waardoor het weer mogelijk zou zijn om met de auto rond het plein te rijden. 14 opmerkingen gingen over te druk verkeer op de Smallendam. Er waren ook zes voorstellen om de paaltjes aan de Voorburg weg te halen. 15 bezorgde reacties kregen we over de luchtkwaliteit en er waren vier opmerkingen over de verkeerssituatie voor fietsers. We kregen vier voorstellen om de mobiliteit op en rond de Markt terug te brengen naar de situatie voor de heraanleg en zes mensen hebben opmerkingen over de materiaalkeuze voor het wegdek en de voetpaden", vat Lieven Cnudde de ingediende bezwaren samen. De stad is kennelijk gevoelig voor de kritiek en zet een mobiliteitsdeskundige aan het werk. Die krijgt een maand om de zaken te herbekijken. "We willen met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad van april", aldus Cnudde. (DCRB