Guy Hove geen kandidaat meer in oktober LIBERALEN NAAR VERKIEZINGEN ZONDER SCHEPEN VAN CULTUUR RONNY DE COSTER

19 april 2018

03u00 0 Oudenaarde De Oudenaardse liberalen moeten naar de verkiezingen zonder Guy Hove: de Oudenaardse schepen en oud-voorzitter van het OCMW kondigt na 30 jaar politiek aan dat hij geen kandidaat meer is voor een volgende legislatuur. "Ik blijf wel deel uitmaken van het bestuur van de partij", benadrukt het liberale kopstuk.

Politiek zat al van jongs af aan in het bloed van Guy Hove, die advocaat is van beroep. Tijdens zijn studententijd was hij praeses van het Liberaal Vlaams Studentenverbond aan de VUB en was hij ook al actief in de PVV-jongeren. Ook in de gemeentepolitiek heeft Hove er een noemenswaardige carrière opzitten. Hij was de eerste twaalf jaar actief als gemeenteraadslid, waarvan nog enkele jaren in de oppositie. Eén van de eerste vragen die hij toen als oppositieraadslid stelde, was: 'Wat gaat de schepen van Sport doen om de aankomst van de Ronde van Vlaanderen naar Oudenaarde te halen?'





In 1999 werd Hove verkozen tot federaal parlementslid, waarin hij zetelde tot 2007 en onder andere deel uitmaakte van de commissies Justitie, Handels-en Economisch recht en Economie. Hove was ook vier jaar voorzitter van de commissie Naturalisaties.





OCMW-voorzitter

Van 2001 tot 2007 was hij in Oudenaarde voorzitter van het OCMW. Het was de periode waarbij het ziekenhuis Aurora werd gedefuseerd en verzelfstandigd tot de vzw AZO. Na de verkiezingen van 2006 werd Hove dan schepen van Openbare Werken en Cultuur in Oudenaarde. Die functie mocht hij twee legislaturen vervullen."In die functie is de aanblik van onze stad toch voor een groot deel veranderd: zowel het centrum als de deelgemeenten werden grondig onder handen genomen. Ook op het vlak van cultuur hebben we niet stil gezeten tijdens mijn legislatuur: we hadden Oudenaarde 1708, Klaraweekend, 500 Jaar Beiaard, de oprichting van het stadsmuseum MOU en binnenkort is er de prestigieuze tentoonstelling Adriaen Brouwer", somt Hove zijn belangrijkste realisaties op.





"De beslissing om te stoppen, is genomen in de beste verstandhouding met de partij en ik zal ook deel blijven uitmaken van het lokaal en regionaal bestuur. Maar na 30 jaar is het tijd voor andere dingen", laat het liberale kopstuk weten.





"Ik heb dankzij onze kiezers veel kunnen en mogen doen om deze prachtige stad nog te kunnen verbeteren en doen groeien. Hiervoor zal ik hen dan ook altijd dankbaar blijven. Ik geef met veel vertrouwen de fakkel uit handen aan de jongere generaties en ben ervan overtuigd dat ook zij er alles aan zullen doen om de stad blijvend te laten groeien", besluit Hove.