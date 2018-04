Grote vangst tijdens openingswedstrijd Scheldekantvissers 20 april 2018

Het visseizoen is in deze lentemaand ook van start gegaan bij de Scheldekantvissers van voorzitter Jozef Anno in viswater 't Putje.





En de vangst was groot doch het verschil in gewicht klein bij de top 5. Met 25,44 kilogram die hij op het droge bracht, haalde Timothy Matton het van Frank Hoekman 24,45 kilogram, Roger De Smeytere 23,70 kilogram, Marc Taelman 22,62 kilogram en Johnny Verheylesonne 22,08 kilogram.





Er waren 20 deelnemers en samen lukten ze een vangst van 301,96 kilogram.





(MAN)