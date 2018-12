Grote stunt in een klein zaaltje: Natalia en Jef Neve doen in Harmonie Oudenaarde try-out voor nieuwe tournee Ronny De Coster

09 december 2018

15u51 0 Oudenaarde Natalia speelt binnenkort een intiem concert in zaal Harmonie aan de Markt in Oudenaarde. Ze doet dat begeleid door pianist Jef Neve en vijf gastmuzikanten. Het optreden is Oudenaarde is een try-out voor de grote tournee in 13 Vlaamse concertgebouwen en schouwburgen.

“Natuurlijk zijn we heel trots dat Natalia en Jef Neve ervoor kiezen om bij ons een try-out te doen”, zegt Wim Merchiers, uitbater van zaal Harmonie in Oudenaarde. “Ik denk dat het komt door Jef Neve. Hij heeft hier al eens opgetreden. ‘Dit is de mooiste zaal waarin ik ooit mocht spelen’, heeft hij me toen verteld. Dat hij nu terugkeert met de grote Natalia, vind ik natuurlijk formidabel”, bekent Wim.

Staand publiek

Natalia en Jef Neve doen hun theatertoer in 13 Vlaamse steden. “Daar spelen ze in concertgebouwen en schouwburgen voor een publiek van 800 tot 2.500 man. Bij ons is er plaats voor een staand publiek van 340 toeschouwers. Het wordt een intiem concert met songs van Natalia en soul-nummers die Jef Neve heeft uitgekozen en herwerkt. Jef Neve zit aan de vleugelpiano en wordt nog eens bijgestaan door een vijftal gastmuzikanten onder wie een cellist en koperblazers”, weet Wim.

Kaarten

De try-out in Oudenaarde vindt plaats op vrijdag 11 januari 2019. Tickets kost 27 euro. De verkoop ervan start morgen, maandag om 20 uur op de website harmonieoudenaarde.be.