Grootste scherm van de regio staat in Oudenaarde 15 juni 2018

02u27 0

Waar? Evenementenzaal De Qubus in Oudenaarde





Wanneer? Alle matchen van de Rode Duivels, behalve België -Tunesië op zaterdag 22 juni, vanaf één uur voor de wedstrijd. De match tegen Tunesië is te bekijken op parking de Ham tijdens de Bierfeesten.





Waarom naar daar? De organisatoren verwachten vijfduizend enthousiaste supporters en laten daarom het grootste scherm in de regio installeren. Bij slecht weer zullen ze dat in de Qubus opstellen, bij goed weer op de parking. De site zal volledig ingekleed zijn en de organisatoren houden de drankenprijzen bewust laag. Voor, tijdens en na de wedstrijden is er randanimatie en er is een afterparty met dj No Trixx.





Inkom? Gratis





Prijs van een pint? 1,80 euro.