Grootste opkomst voor Bierfeesten ORGANISATIE BLIKT TERUG OP FANTASTISCHE EDITIE RONNY DE COSTER

25 juni 2018

02u31 0 Oudenaarde "Groter moeten en kunnen we niet meer worden", zegt Peter Decordier, organisator van de Adriaen Brouwer Bierfeesten die qua opkomst de allergrootste was sinds jaren. Het zat deze Bierfeesten in het stadscentrum dan ook mee: lekker weertje, uitgelaten wk-sfeer en een topaffiche.

Daan was vrijdag dé ambiancemaker op De Ham, waar de dj-set van Faithless-zanger Maxi Jazz de hooggespannen verwachtingen helemaal niét kon inlossen. En wat een gezellige sfeer was het zaterdagavond op de Markt, waar koning van het Vlaamse levenslied Guido Belcanto het publiek moeiteloos op zijn hand kreeg. "Het was duidelijk een goed idee om het podium dit jaar een kwart te draaien, waardoor de fontein en het stadhuis mee het fraaie decor vormden voor het grootste feest van het jaar", vindt Frederik De Vos, die de Bierfeesten dit jaar voor de 18e keer mocht presenteren.





De stad haalde alvast alles uit de kast om de vernieuwde Markt in de kijker te plaatsen. Zo trok voor het eerst sinds jaren nog eens een historische stoet door het centrum. Bedenker Marc Van Quicelberghe stuurde onder meer de reus Adriaen Brouwer, Johanna Van der Geynst, Keizer Karel, Margaretha Van Parma, vendelzwaaiers en vuurspuwers tussen de massa volk. Peter Hebbelinck schitterde als Adriaen Brouwer in het toneelstuk waarin nog 25 andere acteurs van Oudenaardse theatergezelschappen meespeelden. "Tien keer hebben we gerepeteerd aan dit stuk, dat ik al in 1994 schreef en ook toen liet opvoeren en waarvoor iedereen zeer gemotiveerd was", vertelde regisseur Luc Provost.





Angelo en Liano Anssens en Brent Van Bost uit Nederename blikken eveneens tevreden op het weekend terug. Op de Kadeefeesten, het Bierfeestenluik voor de kinderen, verkochten zij met succes hun oude speelgoed. "Nu hebben we weer plaats en centjes om nieuwe spullen te kopen", knipoogde Angelo.





Extra drank

Ook Peter Decordier, organisator van de Bierfeesten, heeft ongetwijfeld goed verkocht. Hij moest zaterdagnamiddag inderhaast een extra vrachtwagen drank laten komen, omdat de feestvierders alles al hadden opgedronken tijdens en na de wk-match België-Tunesië.





"Ik denk dat we qua opkomst de grootste Bierfeesten hebben in vele jaren. Vorig jaar stond De Ham ook vol, maar was er niets op de Markt. Nu staan de beide pleinen vol toeschouwers", bedacht Decordier, terwijl de politie eraan dacht om aan het overvolle plein aan de Schelde even geen extra volk meer toe te laten. "Neen, groter moeten de Bierfeesten nu niet meer worden. Ik denk dat we nu op een hoogtepunt zitten dat we hopelijk nog lang kunnen aanhouden", aldus Decordier.