Groen wil kouters beschermen 25 april 2018

02u27 0 Oudenaarde De partij Groen wil dat de stad een procedure start om de kouters van Mater en Volkegem te beschermen. "Maar leggen we boeren en omwonenden daardoor geen beperkingen op?", vraagt de bevoegde schepen zich af.

De Raad van State vernietigde onlangs het GRUP Vlaamse Leemstreek voor het deelgebied Mater/Volkegem. Daardoor komt er, zeker in de nabije toekomst, geen leemontginning op de kouters. De grond blijft ingekleurd als landbouwgebied in plaats van ontginningsgebied. "Samen met landbouwers, bewoners van het gebied en natuurverenigingen hebben we 12 jaar tegen de leemontginning gestreden. Het is zeer onwaarschijnlijk, maar niet volledig uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe plannen voor ontginning zouden komen", zegt Elisabeth Meuleman (Groen). Zij wil dat de stad een procedure start om de betrokken kouters te laten beschermen als erfgoedlandschap. "Oudenaarde heeft verschillende beschermde wegen, stads- en dorpsgezichten en één beschermd landschap, het bos 't Ename. De kouters moeten ook die bescherming krijgen", vindt Meuleman.





Mathieu De Cock (CD&V), Oudenaards schepen voor Ruimtelijke Ordening hapt niet meteen toe. "We moeten toch eens grondig onderzoeken welke gevolgen zo'n bescherming heeft voor bewoners van het gebied en voor landbouwers die er actief zijn. Ik vrees dat we hen misschien wel serieuze beperkingen opleggen", waarschuwt De Cock. (DCRB)