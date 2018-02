Groen wil hondenlosloopweide achter Colruyt 26 februari 2018

De partij Groen doet in de gemeenteraad vanavond twee concrete voorstellen voor hondenlosloopweides in Oudenaarde. Het gaat om de zogenaamde teletubbieweide achter de Colruyt en om een stuk grasland aan de archeologsiche site in Ename. "In oktober 2014 heeft de stad op vraag van Groen een schepen van Dierenwelzijn aangeduid. Samen met schepen Peter Dossche werd een volledig dierenwelzijnsplan uitgewerkt. Zo werden pony's verbannen op kermissen en is er budget voor het steriliseren van zwerfkatten. Een ander punt is de realisatie van hondenlosloopweides. Ondanks een gezamenlijke zoektocht werd nog geen locatie aangeduid. Het dossier lijkt wat vast te zitten, daarom nu onze concrete locatievoorstellen", zegt Elisabeth Meuleman. (DCRB)