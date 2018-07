Groen wil eerste vrouwelijke burgemeester leveren 19 juli 2018

De partij Groen heeft de ambitie om deze zomer in Oudenaarde minstens 5.000 huisbezoeken af te leggen. "Groen heeft in Oudenaarde een historisch sterke ploeg en een ijzersterke lijst", zegt lijsttrekker Elisabeth Meuleman. "We mikken dan ook zeer hoog. Ik droom er van om de eerste vrouwelijke burgemeester te worden van deze stad. Om verder te zetten wat goed is, maar ook te veranderen wat nodig is. Als er in Nederland een groene golf is met een groene burgemeester in de hoofdstad Amsterdam en groenen in de meerderheden in tal van grote steden zoals Eindhoven, Utrecht, Delft, Nijmegen, Wageningen, Arnhem,... dan kan dat bij ons ook", klinkt het. "Wij zijn klaar om mee te besturen. Nu willen we weten wat echt leeft en het allerbelangrijkste is voor de mensen in Oudenaarde. Daarom willen we heel veel mensen bevragen via huisbezoeken. We gaan door tot het einde van de zomer."





(TVR)





