Groen wil dat stad burgers budget van 100.000 euro geeft om zelf in hun wijk te besteden Ronny De Coster

25 februari 2019

08u05 0 Oudenaarde De partij Groen vraagt tijdens de gemeenteraad van maandagavond aan het stadsbestuur van Oudenaarde om een zogenaamd ‘burgerbudget’ in te voeren. “Laat ons 100.000 euro voorziet”, wil Eliabeth Meuleman.

“Het is een klein stukje van het budget van de gemeente waarover inwoners zelf kunnen beslissen. Verenigingen of individuen kunnen projectvoorstellen doen. Die worden geëvalueerd en er wordt over gestemd door de inwoners van de stad. De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd”, verduidelijkt Elisabeth Meuleman.

“Er zijn al voorbeelden”, zegt Meuleman. “Gent heeft een budget van 1,35 miljoen vrijgemaakt. 105 projecten worden ter stemming voorgelegd, 17 projecten werden uiteindelijk geselecteerd. In Wortegem-Petegem werd 100.000 euro vrijgemaakt, zijn 40 projecten ingediend en kregen er 27 een budget. Zo’n - burgerbudget is een effectieve manier om de kloof tussen politici en burgers te verkleinen, omdat het zorgt voor inspraak, betrokkenheid en dialoog tussen inwoners en stadsbestuur”, motiveert Meuleman. Ze stelt maandagavond aan de gemeenteraad voor om 100.000 euro te voorzien om aan burgerbudgetten te spenderen.