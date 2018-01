Groen vraagt plan ter verbetering van luchtkwaliteit 02u56 0 Oudenaarde Oppositiepartij Groen wil dat het stadsbestuur van Oudenaarde maatregelen neemt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

De nieuwe luchtkwaliteitskaart van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toont dat slechte luchtkwaliteit zich niet beperkt tot grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent. Ook elders overschrijdt de luchtkwaliteit op bepaalde plaatsen de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).





"We bestudeerden de kaart voor Oudenaarde", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. "We kunnen zeer duidelijk de pijnpunten in onze stad detecteren. Eigenlijk zijn er geen verrassingen. In het centrum van Bevere, de Beverestraat, de Bergstraat, het centrum van Leupegem, de N46 in Ename, de Oudstrijderstraat, Nestor de Tièrestraat, en de Markt worden de gezondheidsnormen op jaarbasis overschreden', analyseert Meuleman.





"Wij roepen het stadsbestuur op om een lokaal luchtkwaliteitsplan uit te werken", zegt Elisabeth Meuleman. "Ondanks de heraanleg blijft de Markt een drukke verkeersas. Verdere maatregelen moeten genomen worden om verkeer om te leiden via de N60, zodat ook Bevere wordt ontlast. Functioneel fietsen moet nog veel meer worden aangemoedigd. Ook elektrisch rijden kan worden gestimuleerd op gemeentelijk niveau. De stad moet aandringen op een kilometerheffing voor vrachtwagens op de N46 en andere gewestwegen in onze stad om het vervuilende vrachtverkeer te meten", somt Meuleman, de maatregelen op, die ze aan de volgende gemeenteraad wil voorleggen. (DCRB)