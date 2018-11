Groen vraagt aan stad uniforme, verkeersveilige schoolomgevingen Ronny De Coster

30 november 2018

17u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De partij Groen Oudenaarde roept het stadsbestuur op om de veiligheid aan schoolomgevingen te verhogen. “Dat kan door de invoering van schoolstraten, waarbij de straat telkens bij het begin en aan het einde van de schooltijd wordt afgesloten voor verkeer. Deze maatregel maakt schoolomgevingen echter niet veilig doorheen de rest van de dag, bijvoorbeeld op de middag. Daarom roept Groen het stadsbestuur op om aan alle scholen uniforme, veilige omgevingen te creëren.”

‘Leerlingen van de KBO-school Smallendam voerden donderdag nog actie voor een veilige schoolomgeving nadat de 9-jarige Manon bijna door een auto van de weg werd gemaaid. Op het zebrapad voor de school werd het meisje bijna slachtoffer van een auto-ongeval.

“Maar ook in Eine, aan de Broebelschool of De Vier Tuinen laat de verkeersveiligheid nog de wensen over” zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. “Er is dringend nood aan een grondige herziening van het mobiliteitsplan in Oudenaarde, waarbij zachte weggebruikers voorrang krijgen op de auto. In afwachting van zo een herziening kunnen op korte termijn al een aantal maatregelen genomen worden”, vindt Meuleman.

Meer schoolstraten

Groen wil onder meer, dat Oudenaarde nog meer zogenaamde schoolstraten krijgt. “Omdat dit ook niet kan aan àlle scholen, stellen we voor om, in navolging van steden zoals Aalst, schoolomgevingen uniform aan te duiden door hoogte van de schoolpoort het wegdek over een tiental meter te schilderen in een uniform kleur. Aalst bijvoorbeeld koos voor groen omdat het een zachte kleur is die elders niet in het verkeer voorkomt. Over enkele tientallen meters langs beide zijden van de schoolpoort worden gekleurde beugels aangebracht. Zo voorkom je dat kinderen over die lengte - behalve op het zebrapad aan de schoolpoort zelf - kunnen oversteken én dat auto’s kunnen parkeren op het voetpad. Voor en na het groen geschilderde wegdek wordt in zeer grote letters ‘schoolzone’ op het wegdek geschilderd. Elke schoolzone is bovendien zone 30, en wordt nog eens aangeduid met grote verkeersborden in beide richtingen met ‘Schoolzone. Matig uw snelheid’. Waar nodig en mogelijk worden voetpaden verbreed en parkeerplaatsen afgeschaft”, formuleert Meuleman har voorstel, waarmee ze naar de volgende gemeenteraad trekt.

Educatieve verkeerskoffer

‘Dergelijke uniformisering verhoogt de herkenbaarheid van de schoolomgeving drastisch”, gelooft ze. “In Aalst ging deze uniformisering bovendien gepaard met sensibiliseringscampagnes voor ouders en grootouders. Tegelijkertijd stelde de stad een educatieve verkeerskoffer samen om kinderen vertrouwd te laten worden met de verkeerswerkelijkheid. Ook dat kan Oudenaarde doen ter ondersteuning van scholen,’ besluit Meuleman.