Groen ijvert met actie aan stadhuis voor invoering statiegeld op PET-flessen 30 januari 2018

02u50 0 Oudenaarde Leden van de partij Groen hebben gisteren bij aanvang van de gemeenteraad actie gevoerd op de trappen van het stadhuis van Oudenaarde.

Zo deponeerden ze een lading zakken vol zwerfvuil om hun eis, dat de stad zou toetreden tot de zogenaamde 'statiegeldalliantie', kracht bij te zetten. De alliantie ijvert voor de invoering van statiegeld op PET-flessen en drankblikjes.





Weggestemd

"Deze actie illustreert hoe hard dat nodig is: in een paar uur tijd hebben we maar liefst 2.292 blikjes en PET-flessen verzameld, die in Oudenaarde langs de weg slingerden", toonde Groen-fractieleider Elisabeth Meuleman. Het voorstel van de groenen werd door de gemeenteraad weggestemd. (DCRB)