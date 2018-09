Groen escorteert fietsers naar school “Ons verkeer is helemaal niet afgestemd op een 8-jarige fietser” Ronny De Coster

03 september 2018

08u28

Oudenaarde Leden van de partij Groen in Oudenaarde trekken deze ochtend de straat op om kinderen veilig op hun eerste schooldag te begeleiden. De actie aan de fietsersbrug in Oudenaarde maakt deel uit van een initiatief in heel Vlaanderen.

Groen zorgt op de eerste schooldag bij de fietsersbrug aan de Eindrieskaai voor een ‘fietsescorte’ door ouders en kinderen de weg te wijzen met groene signalisatieborden.

“Hiermee willen we de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen”, zegt Elisabeth Meuleman, aanvoerster van Groen in Oudenaarde.

Een kind dat zelf naar school fietst, is gelukkiger Elisabeth Meuleman

Kinderen die zich zelfstandig kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld van en naar de school, zijn gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek en verklaart ook hoe he komt dat Nederlandse kinderen, van wie de meesten al van jongs af zelf naar de school, de sportclub of de muziekacademie fietsen, bij de gelukkigste ter wereld zijn. We willen de kinderen in Oudenaarde ook dat geluk geven, maar daarvoor moet de omgeving rond de scholen en de weg er naartoe wel veilig zijn. Met het vele sluipverkeer, geparkeerde wagens en vrachtverkeer in de stads- en dorpscentra is ons verkeer totaal niet afgestemd op een 8-jarige fietser”, bedenkt Meuleman.

Zij vindt dat niet alleen het stadsbestuur van Oudenaarde, maar ook de Vlaamse en federale regering meer inspanningen moeten doen voor veiliger verkeer en om de mobiliteit te organiseren op kindermaat, zeker rond de scholen.