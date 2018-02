Gratis wifi in centrum 22 februari 2018

02u50 0 Oudenaarde Wie Oudenaarde bezoekt, kan in het centrum van de stad voortaan gratis surfen op het internet.

In totaal komen er veertien zenders die een netwerkdekking verzekeren in het volledige centrum: Markt, Kleine Markt, Droesbekeplein, Ronde van Vlaanderenplein, Broodstraat, Hoogstraat en Nederstraat. Het wifi-netwerk wordt gefaseerd uitgerold en is al grotendeels operationeel. Enkel aan de noordkant van de stadskern (vanaf Kruisstraat, richting Tacambaroplein, red.) blijft het nog wachten op een goed signaal.





Eénmalig inloggen

Daar zijn nog niet alle zenders operationeel. Dit gebied wordt samen met Eandis in een volgende fase aangepakt. Inloggen op het gratis netwerk gebeurt via "Stad Oudenaarde Free Wifi". Gebruikers moeten eerst één keer aanmelden en kunnen daarna onbeperkt surfen. (DCRB)