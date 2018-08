Gratis shuttlebus in centrum Oudenaarde breidt uren en traject uit Busje pendelt voortaan ook onder middag door en rijdt eveneens naar overkant van de Markt Ronny De Coster

30 augustus 2018

00u15 2 Oudenaarde De gratis pendelbus tussen de Meerspoort en de Markt in Oudenaarde doet voortaan extra haltes aan en gaat ook meer uren per dag rijden. “De shuttle is na vier maanden een nog groter succes geworden dan we hadden verwacht”, motiveert OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) de uitbreidin

De organisatie van de gratis pendeldienst in het centrum van Oudenaarde is een samenwerking tussen het Sociaal Huis en de dienst Mobiliteit van de stad Oudenaarde. Deze maand is de kaap van vierhonderd gebruikers van de gratis shuttlebus overschreden. Dat is eenverdubbeling op vier maanden tijd, zo blijkt uit de eerste evaluatie.

“We wisten dat er heel veel mensen vragende partij waren voor een gratis shuttlebus tussen de Meerspoort en het stadscentrum, maar dat het zo’n vlucht zou nemen, hadden we niet direct verwacht. Meer dan vierhonderd gebruikers in augustus, toch een vakantiemaand, dat bewijst dat het busje voor veel (vooral minder mobiele) mensen een meerwaarde biedt om het stadscentrum te bereiken”, analyseert OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) de grote respons.

Uit de eerste evaluatie bleek ook dat er bij heel wat gebruikers en ook bij bezoekers van het Sociaal Huis en het Lokaal dienstencentrum De Vesting behoefte was om ook over de middag gebruik te kunnen maken van de shuttlebus.

Voortaan de hele dag

“Op vraag van gebruikers en bezoekers van het Sociaal huis en Oudenaarde Winkelstad breiden we het aantal uren uit: vanaf 1 september legt de bus doorlopend van 9 tot 17 uur om het kwartier het traject tussen de Meerspoort en het stadscentrum af, dus ook over de middag. En in de namiddag rijden we ook een uur langer”, vult mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V) aan.

Uitbreiding traject in stadscentrum

De shuttle rijdt voortaan bovendien ook op een groter traject.

“We kunnen de route uitbreiden, omdat je nu via de Burgschelde en de Broodstraat ook vlot de andere kant van de Markt kan bereiken”, zegt Cnudde.

Vier haltes

Er zullen voortaan vier haltes zijn: het Sociaal Huis, het Centrum Ronde van Vlaanderen, Tacambaro (kant Bernardusscholen) en het Algemeen Ziekenhuis.

Op donderdagvoormiddag (marktdag) rijdt de pendelbus enkel het traject tot aan het ziekenhuis en wordt Tacambaro niet bediend.