Gratis extra dag feesten op vrijdag COMBI-TICKETS UNITED FESTIVAL BIJNA UITVERKOCHT RONNY DE COSTER

23 maart 2018

02u32 0 Oudenaarde Vijf weken voor de start van het United Festival zijn al 30 procent meer kaarten verkocht dan vorig jaar. "De combi-tickets zijn zelfs bijna uitverkocht. Verhuizen naar de Donk was blijkbaar een heel goeie zet", bedenkt organisator Peter Decordier. Hij kondigt meteen een extra én gratis festivaldag aan.

"We hebben nu al 30 procent meer tickets verkocht dan vorig jaar. Opvallend is ook dat de ticketkopers van ver buiten Oudenaarde komen. Vorig jaar was het vooral de regio die vroeg een ticket had gekocht'. Met de verhuis naar de Donkvijver ontstaan er voor de organisatoren ook nieuwe mogelijkheden. "Door de grotere ruimte kunnen we nu tot 4.000 bezoekers per dag toelaten en komen er ook meer mogelijkheden qua catering. Zo zullen tien foodtrucks met uiteenlopende specialiteiten aanwezig zijn. Ook de funzone, die vorig jaar zeer gesmaakt werd, wordt verder uitgebreid", zegt Decordier.





Ook een grote nieuwigheid is de camping. Die wordt ingericht en uitgebaat door Festicamp, dat ook al verantwoordelijk is voor de campings van onder meer Tommorowland, the Qontinent, Rock Zottegem en Ostend Beach. De interesse voor dit nieuwe initiatief is groot, zo blijkt. Kamperen kan al op vrijdag 27 april vanaf 16 uur tot maandagmiddag 30 april 12 uur. Tickets voor de camping kunnen enkel in combinatie met een combi-ticket voor het festival en kosten 20 euro. Het campingterrein komt vlakbij de festivalsite en krijgt ook aparte animatie. De organisatie biedt bovendien een vers ontbijt aan.





Dopeboy

Op vrijdag 27 april is er ook een gratis pre-campingparty. "Maar door de grote belangstelling hiervoor hebben de organisatoren beslist om deze pre-party ook open te stellen voor niet-kampeerders. Iedereen is daarop dus welkom. Voorwaarde is wel dat je via www.theflowfitness.be een gratis tickets downloadt. Zonder zo'n kaart of campingticket raak je er niet in", benadrukt Decordier.





Als verrassing heeft de organisatie de Nederlandse rapper 'Dopeboy' toegevoegd aan de line-up op vrijdag. "De Nederlandse rapscene is bij ons, dankzij onder meer Jebroer en Lil Kleine - die beiden op het festival aanwezig zijn - mateloos populair. Dropeboy is de nieuwe rage op dat vlak dankzij zijn hit Cartier. Daarnaast komen ook Demoniak, 5Napback, Nina Black, DUUUB, DJ Vide & lokale jongeling Major J draaien.





Tickets voor zaterdag en zondag met headliners Headhunterz, Lil Kleine, Walshy Fire (Major Lazer), Macky Gee en nog 60 andere acts, kosten 28 euro per dag. Combiticket kosten 50 euro, maar zijn bijna uitverkocht. De volledige line-up van het Festival staat op www.unitedfestival.be.