Gratis bus tussen Meerspoort en Markt SHUTTLE OM KWARTIER MOET CENTRUM BEREIKBAARDER MAKEN RONNY DE COSTER

15 mei 2018

03u12 0 Oudenaarde Wie het centrum van Oudenaarde bezoekt, kan voortaan gratis meerijden met een shuttle die om het kwartier pendelt tussen de parking Meerspoort en de Markt. Iedereen raakt vlotter in het centrum, dat tegelijk autoluw blijft.

Het busje heeft al een voorgeschiedenis. Tijdens de renovatie van het AZ Oudenaarde van 2012 tot 2016 legde het ziekenhuis een shuttlebus in tussen de parking van het woonzorgcentrum van het OCMW aan de Meerspoort en het AZ. Niet alleen bezoekers en patiënten maakten er gebruik van: ook bezoekers van het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum en het Lokaal Dienstencentrum De Vesting deden beroep op de pendelbus voor hun verplaatsing tussen de Markt en het Sociaal Huis.





"Heel veel mensen waren, samen met de seniorenraad van Oudenaarde, vragende partij om de gratis shuttledienst opnieuw in te voeren. Voor heel wat minder mobiele mensen is het niet gemakkelijk naar de heraangelegde Markt en naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast willen we ook de bereikbaarheid van het Sociaal Huis verbeteren nu daar meer dan 15 sociale diensten samen zitten en er veel meer mensen dan vroeger naar de Meerspoort komen. Daarom starten we samen met het stadsbestuur de shuttledienst opnieuw op", motiveert OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Stefaan Vercamer (CD&V).





"Om het budgettair haalbaar te houden, wordt in een eerste fase de shuttledienst beperkt tot een aantal uren per dag. Via een sociaal tewerkstellingsinitiatief kunnen we beroep doen op een voltijdse chauffeur, aangevuld met vrijwilligers van de minder mobielen centrale. De stad staat in voor het technisch onderhoud van de bus en voor de financiering van de coördinatie van dit project", licht Vercamer toe.





Bewust gewacht

"We wisten dat de vraag voor het busje bleef, maar we hebben gewacht tot na de heraanleg van de Markt en de aanpassing van het parkeerbeleid om de besprekingen over een heropstart te beginnen", zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). Zo'n shuttledienst past perfect in onze keuze om het de mensen gemakkelijk te maken om naar het centrum en naar de Markt te komen en waarbij ook het autoluw zijn van ons centrum verder gestalte krijgt. We houden de komende maanden vooral bij wie hiervan gebruik maakt en wanneer, waar de mensen naar toe gaan enzovoort. Op basis van die gegevens zullen we eventueel het traject verruimen of de uren aanpassen", voorziet Cnudde.





De opstapplaats aan de Meerspoort ligt aan het begin van de grote parking. De afstapplaats is aan de halte van de belbus aan de hoofdingang van het Sociaal Huis. Van daar brengt het busje de mensen gratis naar de site van het ziekenhuis waar je aan het Bisschopskwartier kan op- en afstappen. De shuttle rijdt van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Om het kwartier kan je opstappen.