Graf van Jotie T'Hooft bijna op lijst funerair erfgoed 31 januari 2018

Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft beslist om het graf van cultdichter Johan T'Hooft - beter gekend als Jotie T'Hooft - op te nemen op de lijst van funerair erfgoed. Er komt mogelijk ook een gedenkteken op de plaats waar de poëet, die in 1977 het leven liet na een overdosis cocaïne, begraven ligt. De concessie voor het graf is door iemand die anoniem wenst te blijven, verlengd. Dat deed wat vragen rijzen over het precieze statuut voor de gedenkplaats. In het Vlaams parlement oordeelde minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, eind vorig jaar dat de concessie geen probleem is. "Daardoor kunnen we de nodige stappen nemen om het graf op te nemen als funerair erfgoed", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). De gemeenteraad heeft maandag beslist om de details verder uit werken in een gemeenteraadscommissie. Die onderzoekt ook het voorstel van oppositieraadslid Elisabeth Meuleman (Groen) om voor de bekende dichter een gedenkplaat of ander aandenken te voorzien. (DCRB)