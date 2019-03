Goudsmid Marjolein Van Dorpe (23) krijgt al HIB-label vier maanden na opstarten zaak in dorpscafé Ronny De Coster

01 maart 2019

17u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Nog maar vier maanden nadat Marjolein Van Dorpe uit Nederename voltijds aan de slag is gegaan als goudsmid, krijgt ze van middenstandsorganisatie Unizo het ambachtelijkheidslabel Handmade in Belgium (HIB). “Die erkenning doet me veel deugd, want alles wat ik verkoop, heb ik met mijn eigen handen gemaakt op basis van de interesses van de klant”, zegt de creatieve twintiger.

Marjolein zat nog op de schoolbanken, toen ze in oktober 2016 het verlaten dorpscafé naast de kerk van Welden inpalmde om haar droom waar te maken. Een goudsmederij in een klein dorpje: het leek een gewaagde onderneming. Maar Marjolein was ervan overtuigd, dat je niet in een drukke stad moet zitten om juwelen te verkopen en zeker niet op de manier die zij voor ogen had.

Al meer dan honderd juwelen ontworpen

“Intussen heb ik toch al meer dan honderd juweeltjes mogen maken”, vertelt ze zichtbaar trots.

Haar atelier heeft ze intussen naar Eine verhuisd, maar haar manier van werken blijft dezelfde. Vier maanden geleden maakte ze van haar droom een voltijdse job. “Ik werk laagdrempelig en alleen daar al verschil ik sterk van de reguliere juwelier. Veel mensen hebben nog schroom om daar binnen te gaan, omdat ze dan moeten kiezen uit bestaande collecties. Ik pak dit anders aan en vraag eerst: wat is je budget, wat zie je graag? Ik peil naar de interesses en dan begin ik een beetje te schetsen. Elk juweel is daardoor uniek, want het wordt op maat gemaakt. Een vrouw komt met een gouden juweel van haar overleden moeder en wil dat laten versmelten om er iets persoonlijk van te maken. Dan ga ik met haar praten over haar moeder. Blijkt dat de mooiste herinnering de vakanties zijn aan zee in Frankrijk. Het resultaat is uiteindelijk een juweel met een afdruk van een koraal”, vertelt Marjolein.

Typevoorbeeld van ambacht

Dat ze de hele productiecyclus in handen heeft, verschaft haar de grootse voldoening in haar werk. “Vanaf het idee, het ontwerpen, het bewerken en uiteindelijk te koop aanbieden: ik doe het allemaal zelf, maar dan wel samen met de klant. Het werk van goudsmid is eigenlijk het typevoorbeeld van een ambacht. Het is ook een van de oudste ter wereld”, bedenkt Marjolein.

Fairtrade

Tenzij ze goud versmelt dat klanten zelf meebrengen, werkt de jonge ontwerpster-juwelierster uitsluitend met fairtradegoud. “Dat is ontgonnen op een niet-industriële manier waarbij de delvers ook eerlijk worden betaald. Bovendien is hun kleinschalige manier van werken ook veel minder milieubelastend. In het fairtradecircuit heb je ook minder tussenpersonen. Dat maakt dat ik qua prijs ondanks mijn ambachtelijke manier van werken nauwelijks uitkom boven die van de reguliere juwelier”, legt Marjolein uit.

Voor haar consequente keuze om ambachtelijk te werken, kreeg de twintiger van middenstandsorganisatie Unizo vrijdag het label Handmade in Belgium (HIB) uitgereikt. “Met dit label willen we makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten, want hun producten maken vandaag het verschil voor de moderne consument”, zegt Johan Michels van Unizo Vlaamse Ardennen. De consument weet vandaag niet altijd zeker wat hij koopt, terwijl mensen vandaag meer dan ooit op zoek zijn naar originele producten en daarvoor een authenticiteitsgarantie willen. Tegelijk is het voor ondernemers niet makkelijk om op te boksen tegen de concurrentie van industriële producten”, licht Michels toe waarom het HIB-label in het leven werd geroepen.