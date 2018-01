Goud voor Maya op taekwondotornooi 30 januari 2018

02u51 0

Het seizoen is goed ingezet voor taekwondoclub Sin Nyon Eine. De club nam deel aan de Keumgang Open, een internationaal tornooi. In de categorie -33 kg behaalde Maya Hoebeke goud en bij de kadetten -53 kg sleepte Jason Bicaj brons in de wacht. Branko Hoebeke werd bij de seniores -63 kg uitgeschakeld in kwartfinale door de latere winnaar . De taekwondoka werden gecoacht door Alyssa Hoebeke.





(MAN)