GO! Atheneum Oudenaarde bakt ze warm op kerstmarkt 02u56 36 Foto Ronny De Coster het gezellige kraampje van GO! Atheneum Oudenaarde.

Leerlingen van het GO! Atheneum Oudenaarde zetten tijdens de kerstmarkt hun schouders onder een actie voor het goede doel. In het kader van De Warmste week bakken en bereiden ze suikerwafels ten voordele van 'Kom op tegen Kanker'.





"Het zijn leerlingen van de afdeling zorg, die drie dagen lang deze chalet naast de ijspiste zullen uitbaten. We kozen dit goede doel, omdat verschillende leerlingen op onze school werden geconfronteerd met gevallen van kanker in hun directe omgeving", vertelt leerkracht Cristel Mattens.





Het suikerwafelkraam, waar ook knuffels en andere spulletjes te koop zijn, is nog vandaag en morgen geopend.





(DCRB)