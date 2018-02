GO!Athenem zwemt pak medailles bijeen 02 februari 2018

Leerlingen van het tweede jaar van het GO! Atheneum in Oudenaarde hebben onder begeleiding van Dimitri Audoor en Alain Verlet mooie medailles behaald op het zwemtoernooi van Piva Oudenaarde. "Die wedstrijd paste perfect bij de extra uren sport in de eerste graad, met het accent op zwemmen. Er waren twee disciplines bij de miniemen: 25 meter borstcrawl en 25 meter schoolslag voor jongens en meisjes", vertelt LO-leerkracht Alain Verlet. Ja Persoons behaalde goud in de finale 25 meter borstcrawl. Dankij Katoo De Vriendt en Nika Watté Nika gingen ook bij de 25 meter schoolslag voor meisjes de zilveren en bronzen medaille naar het GO! Atheneum. Kamiel Haesaert behaalde zilver in de finale 25 meter schoolslag en Jaro Thienpont behaalde brons voor zijn school in de finale 25 meter borstcrawl. In de marathon behaalden de jongens en meisjes ook een zilveren medaille.





(DCRB)