Gilles Simoens wordt popzanger Gill Baley 22 juni 2018

02u41 0 Oudenaarde Gilles Simoens geeft zijn muzikale carrière een nieuwe wending: voortaan staat de Volkegemse zanger-muzikant met de artiestennaam Gill Baley op het podium. Ook zijn muziek verandert: de tiener wordt popzanger.

"Met rock 'n roll, de muziek die me nog altijd passioneert, wordt het almaar moeilijker om nog een hit te scoren", motiveert Gilles Simoens waarom hij een nieuwe weg inslaat. "Popmuziek komt centraal in mijn repertoire en wordt wel nog aangevuld door rock 'n roll. Voortaan gebruik ik ook niet langer mijn echte naam, maar hebben we gekozen voor de meer internationaal klinkende artiestennaam Gill Baley", kondigt de zingende tiener aan.





Hipper imago creëren

"Met mijn nieuwe naamwil ik een hipper imago creëren en meer inspelen op het muzikaal verlangen van de huidige (jonge) generatie. En na bijna 300 publieke optredens live on tape op grotere en kleinere podia, wil ik ook starten met livemuziek. Daarvoor laat ik me begeleiden door een gitarist en een bassist. Covers In mijn nieuwe set, die Gill Baley Acoustic zal heten, gaan pop en rock 'n roll mekaar omarmen. Jong en oud zullen zich amuseren op de herkenbare songs", gelooft Gilles, die niet alleen zingt, maar ook piano en gitaar speelt.





In het najaar brengt hij onder zijn nieuwe artiestennaam een nieuwe single uit. Maar het grote publiek ziet en hoort Gill Baley vanavond voor het eerst aan het werk: om 19.30 uur staat hij op het grote podium van de Adriaen Brouwer Bierfeesten op de Markt in Oudenaarde. (DCRB)