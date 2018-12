Gezocht: (véél) seingevers m/v Ronny De Coster

12 december 2018

18u35

Bron: Eigen berichtgeving 8 Oudenaarde “Wie wil ons team seingevers in de Vlaamse Ardennen komen versterken?” vraagt Lucien De Schepper. De 78-jarige coördinator van de seingevers in Oudenaarde organiseert donderdagavond in het Centrum Ronde van Vlaanderen een bijeenkomst, waarop hij hoopt veel nieuwkomers te verwelkomen. “Het is nodig, want het is toch zo moeilijk om jonge mensen te vinden. Iedereen is verzot op de koers, maar die kan pas rijden als er ook vrijwilligers zijn om de veiligheid te verzekeren”, bedenkt Lucien.

Samen met de voorjaarsklassiekers keert bij Lucien ook elk jaar de vraag terug of hij voldoende seingevers bijeen zal krijgen om alle kruispunten te bemannen waar het peloton voorbij komt. Lucien staat niet immers niet alleen zelf met een bordje langs de weg, maar is ook de hoofdcoördinator van de seingevers in Oudenaarde. “Dat houdt in dat ik in overleg met de politie niet alleen bekijk waar een seingever moet staan, maar ook zelf naar die medewerkers op zoek ga. Voor de Ronde van Vlaanderen moet ik bijvoorbeeld meer dan driehonderd seingevers vinden”, becijfert Lucien. En dat vinden van vrijwilligers wordt met de jaren alleen maar lastiger.

Op leeftijd

“Veel seingevers zijn mensen op leeftijd. Dat maakt dat er elk jaar zijn die afhaken. Maar dat is niet de enige reden. Wij krijgen vaak af te rekenen met agressieve weggebruikers. Als seingever ben je bevoegd om het verkeer stil te leggen en draag je ook verantwoordelijkheid als er wat fout loopt. Maar je hebt altijd weggebruikers die met smoezen of met verbaal en zelfs fysiek geweld proberen om toch door te rijden. Je moet stevig in je schoenen staan om dat allemaal te verdragen. Vergeet ook niet dat dit vrijwilligerswerk is: die medewerkers staan uren langs het parcours voor een schamele vergoeding van 10 euro. Het zou iets meer mogen zijn. Maar we doen het niet voor het geld”, zegt Lucien.

Verzot op de koers

“Het is de liefde voor het wielrennen die ons drijft. We zijn allemaal zot van de koers. Jonge mensen zijn dat ook, alleen is het toch zo moeilijk om ook hen te overtuigen om mee de handen uit de mouwen te steken om ervoor te zorgen dat wedstrijden veilig kunnen verlopen. Ik blijf dit een fantastische vorm van vrijwilligerswerk vinden”, zegt Lucien.

In het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde organiseert hij donderdagavond een informatievergadering voor seingevers. “Iedereen is er welkom, want ik hoop daar toch ook wat nieuwkomers te verwelkomen. Ook wie gewoon nieuwsgierig is naar de taakomschrijving van een seingever, maar daarom nog niet beslist heeft om het werk te doen, is van harte welkom”, zegt Lucien.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur.