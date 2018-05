Gezocht: spelers voor basketclub Haanjes-Fireballs 09 mei 2018

Basketclub Haantjes-Fireballs Oudenaarde doekt haar A-damesploeg in eerste provinciale op. "We hebben lang gezocht naar versterking voor dit team, maar die is er niet gekomen. Daarom hebben we beslist om te stoppen. We zullen ons voortaan toeleggen op de damesploeg B in 2de provinciale en die geleidelijk opbouwen naar een hogere klasse. Ook voor dat team zoeken we nog versterking", zegt verantwoordelijke Luc Roobroeck.





Dames die geïnteresseerd zijn om te gaan basketten bij Haantjes-Fireballs Oudenaarde, kunnen contact opnemen op het telefoonnummer 0471/29.57.82 of een mail sturen naar frank.dekoker@hotmail.com





(DCRB)