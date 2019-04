Gezinnen trekken zich even terug in de natuur en gaan ‘bushcraften’ in Bos ‘t Ename: “Bewust luxe achterwege laten en terug naar de basis” Lieke D'hondt

14 april 2019

12u15 0 Oudenaarde Brood bakken op steen, een pijl en boog maken of met een bijl zelf een lepel vervaardigen uit een blok hout. In Bos ’t Ename leerden enkele gezinnen het allemaal dankzij de ‘bushcraft’ activiteit van Natuurpunt en de Gezinsbond. “Even terug naar de basis.”

Een namiddag doorbrengen in het bos, dat doen gezinnen wel vaker. Maar in Bos ’t Ename in Oudenaarde kreeg die namiddag wel een bijzondere invulling. Natuurpunt en de Gezinsbond organiseerden er workshops rond bushcraft: de kunst van het leven en overleven in de natuur. “We geven de mensen die in de buurt van het bos wonen de kans om het bos echt te beleven”, vertelt Pieter Blondé van Natuurpunt. Hij verblijft samen met een twintigtal anderen drie dagen in het bos. Enkele andere gezinnen vervoegen de groep voor één namiddag. “We kiezen er bewust voor om de luxe achterwege te laten en zoeken de natuur op. We hebben aandacht voor de basiselementen die belangrijk zijn voor de mens: een slaapplaats, voldoende warmte, een droge plek en eten.” Via verschillende workshops leren de natuurliefhebbers enkele vaardigheden om in het bos te leven. “Tijdens de houtbewerking gebruiken we technieken van de steentijd, de middeleeuwen en moderne technieken om lepels, messen of katapulten te maken”, verduidelijkt Blondé. “We bakken ook brood op stenen of stokken, doen aan yoga, maken mandala’s, bouwen kampen en maken pijlen en bogen.”

Gevaarlijk

Het valt op hoe enthousiast de kinderen en hun ouders zijn in het bos. Wat doorgaans wordt bestempeld als gevaarlijk, kan nu naar hartenlust: klimmen in de bomen, hout hakken met een bijl, scherpe messen hanteren en hout zagen met een vlijmscherpe zaag. “We laten inderdaad ook de kinderen gevaarlijke dingen doen die ze thuis niet mogen. Toch is het belangrijk dat ze dat wel allemaal doen, in een gecontroleerde situatie. Dat is goed voor de ontwikkeling. Leren zagen of houthakken zijn vaardigheden die enkele generaties geleden nog in elk gezin werden aangeleerd, maar nu niet meer. Wij brengen dat terug.”

Ouder-kind moment

Een dag samen in de natuur brengt ook de ouders en hun kinderen dichter bij elkaar. Nathalie en Geert komen samen met hun kinderen Febe en Rhune de bushcraft ontdekken. “Het is leuk dat we hier als het ware in onze achtertuin eens kunnen stilstaan bij de natuur. Het feit dat we dit met het hele gezin samen kunnen doen, maakt het extra mooi. We keren even terug naar de basis.” Even verderop in het bos vinden we de 11-jarige Eben. Hij is de expert in het maken van pijl en bogen. “Dat is heel leuk om te maken”, vertelt hij enthousiast. “Ik leg ook graag uit aan de anderen hoe ze een goede pijl en boog maken. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk: je hebt enkel een buigzame tak nodig waar je een gat in maakt en een touw aan vastmaakt.”