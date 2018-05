Gezellige drukte op rommelmarkt 12 mei 2018

Een brugdag, een heerlijk lenteweertje en ruim 200 kraampjes met tweedehandsspullen vormden gisteren een perfecte combinatie voor een succesvolle editie van de jaarlijkse rommelmarkt in en rond de Bergstraat in Pamele, nabij de Schelde in Oudenaarde.





De rommelmarkt, een organisatie van Magda Peyskens, behoort tot de grootste van de regio. "Deze rommelmarkt is voor ons een jaarlijkse traditie", vertellen vriendinnen Ann De Meyer en Leen Dewulf uit Nederename. "Elk jaar doen we hier wel een koopje. Al wordt er vooral ook veel gebabbeld. We lopen hier namelijk altijd een pak bekenden tegen het lijf. Dat zorgt ervoor dat we toch wel enkele uren nodig hebben om het hele traject af te leggen", gieren ze het uit. (TVR)