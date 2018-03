Gezellig onderonsje met koningin JULIE EN CAROLINE BIJ MARKANTE VROUWEN PROVINCIE RONNY DE COSTER & FRANK EECKHOUT

08 maart 2018

02u52 0 Oudenaarde Koningin Mathilde heeft gisteren gesproken met twaalf markante Oost-Vlaamse vrouwen. Twee van hen waren Julie Baekelandt uit Zottegem en Caroline Van Driessche uit Oudenaarde. "Samen met de koninging hadden we het over de positie van de vrouw in de 21ste eeuw. Het was een aangenaam gesprek", zeggen de twee in koor.

"Dit was een zeer aangenaam gesprek over de positie van de vrouw", zegt Caroline Van Driessche uit Oudenaarde. Zij mocht als algemeen directeur van Katholiek Basis Onderwijs Oudenaarde deelnemen aan het gesprek met de koningin.





"Je moet je harder bewijzen"

"Ik weet niet waarom ik was verkozen om deel uit te maken van die twaalf 'uitverkoren' dames. Ik ben hiervoor opgebeld geweest door de gouverneur. Dan schrik je even, maar ik vond het een hele eer om met de koningin in gesprek te kunnen gaan. Ik had het voorrecht om te kunnen getuigen vanuit een sector die doorgaans wel vrouwvriendelijk is. Scholen doen hard hun best om vrouwen alle kansen te geven.





Als het evenwel gaat over het bekleden van leidinggevende functies, heb je het als vrouw ook in het onderwijs toch een beetje lastiger dan de mannen: je moet je harder bewijzen, opboksen tegen vooroordelen en je dossiers nog beter kennen. Het blijft een uitdaging om als vrouw een leidinggevende functie te combineren met je gezinsleven. Ik ben heel blij dat ik die boodschap aan de koningin heb kunnen overbrengen.





Maar ik moet zeggen dat zij heel grondig was voorbereid. Ze wist heel goed wat elk van ons doet. Zo bleek ze er zich zeer van bewust dat de werkdruk bij schooldirecties heel hoog is. Ik vond haar kennis van zaken heel opmerkelijk en hou een heel goed gevoel over aan deze ontmoeting", besluit Caroline Van Driessche.





Aangenaam verrast

Ook van de partij was de 32-jarige chef-kok Julie Baekelandt van restaurant C-Jules in Zottegem. Zij werd bekroond tot 'lady chef of the year 2016' en staat momenteel alleen achter haar fornuis. "Ik was compleet verrast toen ik de uitnodiging kreeg. Niet iedereen krijgt de kans op een babbel met iemand van het koningshuis. Ik keek er dan ook heel erg uit om koningin Mathilde de hand te schudden en ik moet zeggen dat zij mij aangenaam heeft verrast. Zij was erg familiaal en oprecht geïnteresseerd in wat ik doe", vertelt Julie. Zelf ervaart de jonge chef-kok nog elke dag hoe moeilijk de positie van de vrouw vandaag nog is. Vooral dan in haar branche.





"90 procent van de chef-koks zijn mannen. Het blijft moeilijk om daar tegen op te boksen. Toch wil ik nog heel wat bereiken. Ik wil mijn zaak verder laten bloeien en ik hoop ooit naar een groter pand te verhuizen waar ik ook kookdemo's kan geven", geeft Julie nog mee.