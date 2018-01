Geweldadige dieven krijgen lichtere straf in beroep 02u51 0 Oudenaarde Het Gentse hof gaf een lichtere straf een Arthur D.B. (27) uit Avelgem en Steven E. (34) uit Deinze na een reeks gewelddadige overvallen. Het duo kreeg twee en drie jaar cel met uitstel.

Ze gingen in beroep tegen een celstraf van vijf jaar die ze kregen in eerste aanleg. Ze vroegen een werkstraf voor vier overvallen op toevallige voorbijgangers. Onder invloed van alcohol en drugs pleegden ze in januari vorig jaar in twee uur tijd liefst vier drieste overvallen. Hun eerste slachtoffer was een man die om 5.45 uur naar het station van Deinze stapte. Ze sloegen de man en stalen zijn rugzak. Vervolgens sloegen ze toe in Oudenaarde en Petegem-aan-de-Schelde. Het duo werd uiteindelijk in de Delhaize in Oudenaarde opgepakt. De twee hadden elkaar ontmoet in het nachtleven. Volgens hun advocaten waren de overvallen een ingeving van het moment, door de drank en drugs. De buit bedroeg 'amper' 150 euro. (DJG)