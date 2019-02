Geveltuintjes moeten stad opfleuren en Melden krijgt de primeur Ronny De Coster

26 februari 2019

15u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde wil meer natuur in de stad brengen en gaat daarbij onder andere inzetten op zogenaamde geveltuintjes. Iedereen kan een aanvraag indienen, maar in Melden krijgen ze de primeur: de Meldenstraat wordt pilootproject.

“We willen de aanleg van geveltuintjes promoten. Dit soort kleine stukjes natuur in de stad zijn niet alleen mooi en goed voor het humeur, maar zijn ook een goede zaak voor vogels, insecten en luchtkwaliteit”, motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester, die in het nieuwe stadsbestuur ook bevoegd is voor Milieu.

De stad zet nu niet meteen het licht op groen om overal geveltuintjes aan te leggen. Om te voorkomen dat er tuintjes ontstaan, die de doorgang belemmeren en om ook geen vrijgeleide te geven voor het niet onderhouden van stoepen, heeft de stad een reglement opgesteld. Tuinjtes moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er is ook de verplichting om de aanleg van een geveltuin te melden. Dat kan via de website van de stad.

Tuinjes kunnen overal in Oudenaarde, behalve in de straten van het kernwinkelgebied. Dat zijn de Hoogstraat, Nederstraat, Kuirsstraat, Pompstraat, Markt, Broodstraat, Krekelput en Tussenbruggen.

Meldenstraat als pilootproject

Om het project van de geveltuintjes in de verf te zetten, werkte de stad een pilootproject uit in de Meldenstraat. Inwoners van die straat kunnen hun geveltuintje gratis laten aanleggen. Het plantvak wordt voor hen gemaakt en ze krijgen ook het benodigde plantgoed geleverd.

De stad kreeg het idee voor geveltuintjes aangereikt door Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman en bekende Oudenaardenaar Frederic De Vos, die zelf al een tuintje heeft gerealiseerd. Het systeem bestaat ook al in andere steden waaronder Ronse en Aalst.

“Het initiatief voor geveltuigjes pas in ons plan om de stad stap voor stap groener te maken”, zegt schepen John Adam, bevoegd voor Openbare Werken en Openbaar Groen. “Zo zal de stedelijke groendienst dit jaar meer dan 200 hoogstambomen aanplanten. Ook buiten het centrum groeit het groen: het stadsbestuur wil Volkegembos uitbreiden tot een stadsbos van meer dan 30 hectaren als groene uitloper van Bos t’Ename. Naast de stadsdiensten zorgen ook aannemers, die projecten in opdracht van de stad uitvoeren, voor meer groen in de stad zoals op Scheldekop, Bergen op Zoomplein en de omgeving van het sportcentrum”, somt John Adam op.