Get Ready op Jump in-fuif 17 augustus 2018

Manege Kerselare viert dit weekend drie dagen feest. Opener is de tweede editie van de 'Jump In'-fuif vanavond (vrijdag 17 augustus). De fuif begint om 22 uur. Behalve drie streekdj's Wo!, Monsieur en No Trixx treedt om middernacht Get Ready, Vlaanderens meest populaire boysband van de jaren 90, op. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. De fuif vindt plaats in een tent op de buitenpiste van manege Kerselare langs Kerselare 102. (MAN)