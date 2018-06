Get Driven wint 23ste memorial Gino Vanderpoorten 21 juni 2018

Twintig teams daagden op voor het jaarlijks open-lucht minivoetbaltornooi van Domino Trappen, de 23ste memorial Gino Vanderpoorten, gespeeld op het kunstgrasveld van Oudenaarde. In de finale kwamen Get Driver Avelgem en De Vaderlander Huise tegenover elkaar te staan. Een treffen dat op 4-4 eindigde, zodat schepcorners moesten beslissen over de zege en hierbij haalde Get Driven het vlot. Kapitein Sofyen Zahaf kreeg de winningsprijs overhandigd door de ouders van Gino. Verder eindigden Full Manty's Oudenaarde, De Knolvrienden Zingem en Nac-DFB Nederename. De zuipbeker kwam in handen van De Vikings.





(MAN)