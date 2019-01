Gesloten overweg genegeerd om trein te halen, maar wel boete van 208 euro LDO

02 januari 2019

11u33 0 Oudenaarde Een 37-jarige man uit Oudenaarde heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor het oversteken van een gesloten spoorwegovergang.

De man wou de trein nemen richting Gent, maar kwam te laat aan in het station in Eine (Oudenaarde). Nadat de trein halt hield in het station, stak de man de gesloten overweg toch over om zijn trein nog te halen. “Ik ben door het rood gelopen om nog samen met de andere passagiers te kunnen opstappen, maar ik besef dat ik dat niet had mogen doen. Het zal ook niet meer gebeuren”, zei de man aan de politierechter. Hij moet een boete van 208 euro betalen.