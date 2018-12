Gemeenteraadslid wil stage lopen bij verschillende stadsdiensten Ronny De Coster

29 december 2018

15u15 0 Oudenaarde Zien we rood gemeenteraadslid Dagmar Beernaert binnenkort klein gevaarlijk afval sorteren op het containerpark of onkruid wieden bij de stedelijke groendienst? Het is alvast wat ze zelf zou willen. “Ik ben kandidaat om stage te lopen bij verschillende stadsdiensten”, zegt Beernaert op enkele dagen van de start van de nieuw bestuursperiode.

Beernaert wil bij het begin van de nieuwe legislatuur een week stage lopen bij de stadsdiensten van Oudenaarde. “Ik vind het zeer belangrijk om de dienstverlening van de stad te leren kennen, niet enkel in theorie, maar ook in praktijk. Een dagje meehelpen bij de technische dienst, een dagje werken op het containerpark, in de bib, in het MOU, bij de groendienst of in het woonzorgcentrum bijvoorbeeld. Al die praktijkervaring kan me als gemeenteraadslid veel bijbrengen”, gelooft Beernaert.

Toestemming vragen aan burgemeester

“Ik heb bij verschillende medewerkers van de stad al mijn oor te luisteren gelegd en zij reageren alvast enthousiast. Ik ga mijn vraag om stage te lopen alvast voorleggen aan de burgemeester en hoopt toestemming te krijgen om aan de slag te gaan. “Misschien zijn er wel nog raadsleden die mee de handen uit de mouwen willen steken?” bedenkt ze.