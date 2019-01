Gemeenten in de Vlaamse Ardennen waren goed voorbereid op winterprik: gladde wegen overal met strooizout bestreden Frank Eeckhout Ronny De Coster en Lieke D'hondt

22 januari 2019

17u49 0 Oudenaarde De steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen waren voorbereid om de vrieskou, sneeuw en de bijhorende gladde wegen te trotseren. Stadsarbeiders of onderaannemers gingen ’s nachts en ’s ochtends op pad met strooizout. Indien nodig doen ze dat ook de volgende dagen tijdens de koudeprik.

In Ronse nemen ze het zekere voor het onzekere bij de huidige weersomstandigheden. Een dag voor het begon te sneeuwen is er al preventief gestrooid zodat de neerslag meteen niet zou aanvriezen. Toch blijft het opletten in de stad: niet alle wegen worden van zout voorzien. “Dat gaat niet”, zegt schepen Ignace Michaux (CD&V). “We delen de stad op in verschillende zones en strooien zeker op belangrijke toegangswegen en straten. Op die manier kan de Ronsenaar met een gerust hart de baan op.”

Hulp van landbouwers

In Maarkedal laat de gemeente dan weer wel alle wegen strooien. “We starten rond 4 uur met strooien en zijn rond 8 uur klaar. Dan zijn alle wegen in Maarkedal gestrooid”, zegt schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA). “Dat is belangrijk, want in tegenstelling tot de meeste hoofdwegen zijn de kleinere wegen daartussen vaak hellingen. Die straten zijn het gevaarlijkst als het glad wordt, dus strooien we overal.” Dat is ook het geval in Horebeke, waar landbouwers worden ingeschakeld om alle gemeentewegen te strooien. Zwalm doet eveneens een beroep op landbouwers. “Zij hebben elk hun eigen voorraad strooizout liggen op hun landbouwbedrijf. Ze pakken eerst de prioritaire wegen en de schoolomgevingen aan. Daarna komen kleinere wegen en wijken aan de beurt”, zegt burgemeester Eric De Vriendt (CD&V+).

In Brakel werkt het gemeentelijk personeel samen met landbouwers om de wegen veilig te houden. “Daardoor is er op verschillende plaatsen in Brakel altijd een voorraad ter beschikking, waardoor we heel snel kunnen werken. Het duurt ongeveer twee uur om op alle gemeentewegen met de strooiwagen te passeren”, legt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) uit.

Strooiplan

Lierde schakelt geen landbouwers in om de wegen ijs- en sneeuwvrij te houden. “We doen dat in eigen beheer. Elk jaar maken wij een strooiplan op dat ingedeeld is in drie zones: de prioritaire wegen, andere straten en buurtwegen met minimale bebouwing”, zegt schepen van Openbare Werken Antoine Van de Maele (Voor Lierde).

Wortegem-Petegem heeft ook een schema om het strooizout te verspreiden. “Eerst worden de hoofdassen van de gemeente gestrooid. Daarna zijn de verbindingswegen tussen de dorpskernen aan de beurt. Ook de wegen waar veel passage en veel bewoning is, krijgen voorrang. Als laatste zijn de wijken aan de beurt omdat daar toch al trager wordt gereden”, legt schepen Kurt Fonteyne (Open Vld) uit.

Ook de inwoners van Kluisbergen kunnen met een gerust hart de baan op. Als het hevig sneeuwt, laat de gemeente zout strooien op alle straten. “We beginnen wel altijd met de hoofdwegen waar de bussen rijden. Daarna doen we de hellingen en dan de rest”, zegt schepen José Lacres (Gemeentebelangen).

Eerst sneeuwruimen

In Kruisem zijn er nog twee strooiplannen. Zingem wikt en weegt als sneeuw en ijs aangekondigd worden. De gemeentelijke technische dienst strooit er niet zomaar op los, maar zet eerst de sneeuwruimer in. Pas daarna gaan de strooimachines aan de slag. Op die manier bespaart de gemeente op haar zoutfactuur en krijgt ze de wegen toch snel ijsvrij.

In Kruishoutem rukken vier landbouwers uit om te strooien. Ze hebben elk een voorraad, waardoor ze geen tijd verliezen door te laden op een centraal depot. Na de winter evalueert Kruisem de twee systemen en komt er een gemeenschappelijk strooiplan

Fietspaden en schoolomgevingen

In Zottegem is er ook bijzondere aandacht voor fietspaden en schoolomgevingen. “We hebben een machine waarmee we fietspaden kunnen strooien”, zegt schepen Matthias Diependaele (N-VA). Een viertal loonwerkers staan onze eigen strooidiensten bij. Schoolomgevingen en belangrijke wegen worden uiteraard eerst ijsvrij gemaakt. Alle Zottegemse scholen krijgen ook 100 kilogram strooizout om de voetpaden in de schoolomgeving te strooien.”

Alle gemeenten in de Vlaamse Ardennen maken zich sterk dat ze een voldoende grote voorraad strooizout hebben om de winterprik door te komen.