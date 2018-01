Gekibbel tussen standhouders Markt 02u54 0

Nu onze nieuwe Markt volledig is afgewerkt, zou de wekelijkse donderdagmarkt hier in principe opnieuw kunnen doorgaan.





Maar de verdeling van de standplaatsen loopt minder vlot dan de stad had gehoopt en verwacht. "Men is er volop mee bezig, maar er moet nog een administratieve weg worden afgelegd. De terugkeer naar de Markt moet dus niet voor eind februari - begin maart worden verwacht", laat het stadsbestuur weten.





Volgens onze informatie heeft het uitstel te maken met onenigheid tussen marktkramers over de toewijzing van de plaatsen op de markt. (DCRB)