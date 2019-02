Geike Arnaert (ex-Hooverphonic) en Daan repeteren en spelen in zaal Harmonie in Oudenaarde Ronny De Coster

26 februari 2019

15u08

Oudenaarde Geike Arnaert, de ex-frontvrouw van Hooverphonic en ook Daan staan binnenkort op het podium de Harmonie in Oudenaarde. Ze komen in de stemmige zaal aan de Markt repeteren en een intiem concert spelen.

“Meer en meer worden we gecontacteerd om een try-out te organiseren ter voorbereiding van een belangrijke en grote zaalshow in de AB, de Roma of zelfs Vorst nationaal”, vertelt zaaluitbater Wim Merchiers trots. Onlangs kozen ook al Natalia en Jef Neve de Harmonie in Oudenaarde voor een try-out van hun tournee door Vlaanderen.

Intussen worden nog twee knallers verwacht.“Op 19 maart mogen we Geike Arnaert, de ex-frontvrouw van Hooverphonic verwachten. De knapste zangeres met de mooiste stem van Belgïe trekt een dag uit om bij ons in Oudenaarde te repeteren. ‘ s Avonds speelt ze een intiem concert voor een beperkt publiek”, kondigt Wim Merchiers aan.

En op 19 april komt Daan met zijn vroegere band, Dead Man Ray, naar Oudenaarde afgezakt. “Met deze band speelt Daan een uitverkochte show in de AB en een generale repetitie wordt in de Harmonie afgewerkt”, vertelt Wim.

Voor beide concerten zijn nog een beperkt aantal tickets beschikbaar via www.harmonieoudenaarde.be.